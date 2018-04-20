Индивидуальные застройщики Оренбуржья сдали более 162 тысяч кв. метров жилья за три месяца
В январе-марте организации всех форм собственности построили 2080 квартир общей площадью свыше 219 тыс. кв. м, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По данным Оренбургстата, большая часть построенного в первом квартале жилья — частные дома в сельской местности.
На 29 территориях ввод жилья превысил уровень, зафиксированный годом ранее.
Ранее Nation News сообщал, что на месте двух долгостроев в Москве планируют построить дома по программе реновации.