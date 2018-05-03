Школьнице из Приморья вручили нагрудный знак за спасение четырёхлетнего мальчика

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В Приморском крае школьнице вручили нагрудный знак «Горячее сердце» за спасение жизни четырёхлетнего мальчика на железнодорожных путях.
Школьнице из Приморья вручили нагрудный знак за спасение четырёхлетнего мальчика

Об этом сообщается на сайте администрации края.

«Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко вручил школьнице из Владивостока Ярославе Родионовой нагрудный знак всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Награду ученице шестого класса присудили за спасение четырёхлетнего малыша, который оказался один на железнодорожных путях станции Садгород», — говорится в сообщении.

В августе 2017 года URA.RU сообщило, что 15-летнего подростка представят к ведомственной награде МЧС России «За спасение погибающих на водах».

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