Пушков назвал верным решение российских властей в отношении Мацейчука

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал решение российских властей в отношении польского журналиста Томаша Мацейчука.

«Скандалисту и русофобу Т. Мацейчуку запрещён въезд в Россию до 2048 года. Верное решение. И он не «польский журналист», а просто самозванец», — написал он.

Пушков также отметил, что комиссия Совета Федерации по информационной политике в ходе изучения данной истории установила, что Мацейчук не может считаться журналистом, так как никогда не работал ни на одно СМИ.

Ранее Мацейчук заявил, что ему запретили въезд на территорию России до 2048 года.

В феврале он был задержан в Московской области.

В его квартире проводился обыск. По словам самого журналиста, его подозревают в «действиях, разжигающих ненависть и вражду». 

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