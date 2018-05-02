В аэропортах Москвы задержано и отменено более 20 рейсов

По меньшей мере 23 рейса задержано и отменено в московских аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове 9 рейсов задержаны и три отменены.

В Шереметьеве задержаны 11 рейсов.

О задержках и отменах в Домодедове и Жуковском не сообщается.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за грозы и ветра.

Также телеканал «360» сообщал о погоде в Московском регионе на майские праздники.