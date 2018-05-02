В аэропортах Москвы задержано и отменено более 20 рейсов
По меньшей мере 23 рейса задержано и отменено в московских аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Во Внукове 9 рейсов задержаны и три отменены.
В Шереметьеве задержаны 11 рейсов.
О задержках и отменах в Домодедове и Жуковском не сообщается.
Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за грозы и ветра.
Также телеканал «360» сообщал о погоде в Московском регионе на майские праздники.
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