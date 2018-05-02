В Саратове из-за пожара в ТЦ эвакуировали около 600 человек

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Около 600 человек эвакуировали из-за пожара в торговом центре в Саратове, пострадавших нет. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России по региону.
В Саратове из-за пожара в ТЦ эвакуировали около 600 человек
  • РИА Новости

«Сегодня в 16:45 в торговом центре «Тау галерея» в Саратове сработала система пожаротушения и оповещения — на третьем этаже ТЦ в одном из кафе произошло возгорание на площади 3 кв. м», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что пожар ликвидирован.

«Из торгового центра эвакуировали около 600 человек, никто не пострадал», — добавили в ведомстве.

В настоящее время устанавливается причина произошедшего.

Ранее сообщалось, что посетителей ТЦ в центре Москвы эвакуировали в связи с задымлением.

Издание «Янтарный край» писало, что в Калининграде приостановили работу трёх ТЦ и кинотеатра из-за выявленных нарушений.

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