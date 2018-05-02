В Ульяновской области в ДТП с участием грузовика погибли три человека
- РИА Новости
«Водитель автомобиля ВАЗ-111830 не справился с управлением и совершил наезд на стоящий на проезжей части по ходу движения с выставленными аварийными знаками и включённой аварийной сигнализацией автомобиль КамАЗ с прицепом», — говорится в сообщении.
Как отмечается, водитель и двое пассажиров легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия, ещё один пассажир был госпитализирован.
Ранее ФАН сообщало, что в феврале в Ленинградской области в ДТП с участием грузовика погибли девять человек.