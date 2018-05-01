МВД назвало число участников первомайских митингов партий в Москве
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«В центре Москвы началось шествие, организованное КПРФ, которое завершится митингом на Театральной площади. В публичном мероприятии принимают участие 3,5 тыс. человек», — заявили в МВД.
По данным полиции, на митинг ЛДПР на Пушкинской площади пришли 3 тыс. человек.
Отмечается, что охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечивают полицейские совместно с представителями Росгвардии и добровольной народной дружины.
Ранее в Москве завершилось первомайское шествие.