МВД назвало число участников первомайских митингов партий в Москве

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В первомайских шествии и митингах, организованных партиями ЛДПР и КПРФ в Москве, участвовали около 6,5 тыс. человек. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по столице.
МВД назвало число участников первомайских митингов партий в Москве
  • © Агентство городских новостей «Москва» /Ведяшкин Сергей

«В центре Москвы началось шествие, организованное КПРФ, которое завершится митингом на Театральной площади. В публичном мероприятии принимают участие 3,5 тыс. человек», — заявили в МВД. 

По данным полиции, на митинг ЛДПР на Пушкинской площади пришли 3 тыс. человек. 

Отмечается, что охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечивают полицейские совместно с представителями Росгвардии и добровольной народной дружины.

Ранее в Москве завершилось первомайское шествие. 

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