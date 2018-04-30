В Магадане закрыли ТЦ после проверки пожарной безопасности

В Магадане закрыли торговый центр «Идея» после проверки пожарной безопасности, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Магаданской области, эксплуатацию здания прекратили по ходатайству прокурора города и по решению городского суда.

Судебный пристав-исполнитель проверил объект на предмет запрета эксплуатации. В настоящее время идёт стадия исполнения судебного решения. При проверке пожарной безопасности в ТЦ обнаружили нарушения.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа потребовала закрыть семь торгово-развлекательных центров.