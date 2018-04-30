В Омской области произошло ДТП с участием автобуса с 60 пассажирами

Короткая ссылка
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса и большегруза на трассе Тюмень — Омск. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.
В Омской области произошло ДТП с участием автобуса с 60 пассажирами
  • © Максим Богодвид / РИА Новости

«Водитель пассажирского автобуса Neoplan, мужчина 1958 года рождения, двигаясь по автодороге Тюмень — Омск в направлении города Омска, в районе 503-го километра не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего большегрузного автомобиля DAF», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в момент ДТП в салоне автобуса находились 60 пассажиров. 

В результате инцидента два человека обратились за медицинской помощью. Как уточняется, врачи осмотрели их на месте происшествия, госпитализация не потребовалась.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных