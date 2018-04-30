В Омской области произошло ДТП с участием автобуса с 60 пассажирами

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса и большегруза на трассе Тюмень — Омск. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.

«Водитель пассажирского автобуса Neoplan, мужчина 1958 года рождения, двигаясь по автодороге Тюмень — Омск в направлении города Омска, в районе 503-го километра не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего большегрузного автомобиля DAF», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в момент ДТП в салоне автобуса находились 60 пассажиров.

В результате инцидента два человека обратились за медицинской помощью. Как уточняется, врачи осмотрели их на месте происшествия, госпитализация не потребовалась.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.