В Тюмени временно закрыли ТЦ из-за сотни нарушений пожарной безопасности
Соответствующее решение принял суд в связи с иском прокуратуры Центрального округа.
В частности, выявлено неисправное состояние автоматической пожарной сигнализации на первом этаже. Кроме того, пути эвакуации на этажах загромождены оборудованием и манекенами, в здании недостаточно знаков, показывающих направление движения при эвакуации.
Руководство ТЦ также должно выплатить максимальный штраф в 200 тыс. рублей.
Рассмотрение иска по существу начнётся 14 мая.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ЯНАО потребовала закрыть семь ТЦ из-за выявленных нарушений.