В Тюмени временно закрыли ТЦ из-за сотни нарушений пожарной безопасности

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В Тюмени временно закрыли торговый центр «Центральный» из-за более сотни нарушений пожарной безопасности, сообщает kp.ru.

Соответствующее решение принял суд в связи с иском прокуратуры Центрального округа.

В частности, выявлено неисправное состояние автоматической пожарной сигнализации на первом этаже. Кроме того, пути эвакуации на этажах загромождены оборудованием и манекенами, в здании недостаточно знаков, показывающих направление движения при эвакуации.

Руководство ТЦ также должно выплатить максимальный штраф в 200 тыс. рублей.

Рассмотрение иска по существу начнётся 14 мая.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ЯНАО потребовала закрыть семь ТЦ из-за выявленных нарушений.

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