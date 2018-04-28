Всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений получил около 400 заявок, сообщает НСН.

Об этом заявил глава Минстроя Михаил Мень.

По итогам конкурса планируется отобрать 80 победителей: 20 исторических поселений и 60 малых городов.

«Исторические поселения в качестве гранта получат в среднем по 50 млн рублей, а малые города — от 30 до 100 млн рублей в зависимости от численности населения», — сказал министр.

Все заявки будут представлены на сайте конкурса.

Ранее сообщалось, что на проекты для малых городов и поселений направят гранты до 100 млн рублей.