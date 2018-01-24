На проекты для малых городов и поселений направят гранты до 100 млн рублей

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Гранты на проекты в исторических поселениях и малых городах России можно будет получить в ходе конкурса, организованного Минстроем, сообщает НСН.

Заявки принимаются до 1 апреля 2018 года. Их рассмотрит федеральная комиссия. Будет учитываться несколько критериев, в том числе экономический эффект и объём необходимых средств.

Проведение конкурса анонсировал глава ведомства Михаил Мень на Всероссийском видеоселекторном совещании по вопросам расселения аварийного жилья и реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

«В качестве одного из ключевых критериев предлагается установить требование об обязательной поддержке проекта гражданами и общественными организациями и проведении соответствующих общественных обсуждений», — отметил Мень.

Планируется выбрать 80 победителей. Они получат гранты от 30 до 100 млн рублей. Сумму рассчитают по численности населения.

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