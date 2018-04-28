Замглавы Кемеровского района задержан по делу о гибели девочки из-за обрушения кровли

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Заместитель главы Кемеровского муниципального района по земельно-имущественным отношениям задержан в связи с делом о гибели несовершеннолетней девочки в результате обрушения части заброшенного здания в посёлке Благодатный. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК («Халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека»)», — говорится в сообщении.

В ближайшее время будет решён вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании меры пресечения.

Отмечается, что жители посёлка обращались с коллективным заявлением о сносе опасного строения, однако их просьба была проигнорирована.

26 апреля в посёлке в Кемеровской области при обрушении здания погиб ребёнок, ещё один пострадал.

Также URA.RU сообщало, что в Кургане после обрушения перекрытия в супермаркете проверят все подобные здания.

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