Замглавы Кемеровского района задержан по делу о гибели девочки из-за обрушения кровли

Заместитель главы Кемеровского муниципального района по земельно-имущественным отношениям задержан в связи с делом о гибели несовершеннолетней девочки в результате обрушения части заброшенного здания в посёлке Благодатный. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК («Халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека»)», — говорится в сообщении.

В ближайшее время будет решён вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании меры пресечения.

Отмечается, что жители посёлка обращались с коллективным заявлением о сносе опасного строения, однако их просьба была проигнорирована.

26 апреля в посёлке в Кемеровской области при обрушении здания погиб ребёнок, ещё один пострадал.

Также URA.RU сообщало, что в Кургане после обрушения перекрытия в супермаркете проверят все подобные здания.