Замглавы Кемеровского района задержан по делу о гибели девочки из-за обрушения кровли
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК («Халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека»)», — говорится в сообщении.
В ближайшее время будет решён вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании меры пресечения.
Отмечается, что жители посёлка обращались с коллективным заявлением о сносе опасного строения, однако их просьба была проигнорирована.
26 апреля в посёлке в Кемеровской области при обрушении здания погиб ребёнок, ещё один пострадал.
Также URA.RU сообщало, что в Кургане после обрушения перекрытия в супермаркете проверят все подобные здания.