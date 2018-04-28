Будущую Бирюлёвскую линию метро могут протянуть до Новой Москвы

Будущую Бирюлёвскую линию столичного метрополитена могут протянуть до Новой Москвы, сообщает Nation News.

Об этом заявил вице-мэр Марат Хуснуллин.

Он отметил, что ветка пройдёт через Восточное и Западное Бирюлёво до Щербинки.

«Она пройдёт через Бирюлёво Западное и Восточное на новые территории, параллельно Курскому направлению железной дороги, и дойдёт фактически до Щербинки», — пояснил Хуснуллин, слова которого приводит издание «Дни.ру».

Окончательное решение о строительстве новых радиальных линий должно быть принято этим летом при формировании адресной инвестиционной программы на следующие годы.

Ранее сообщалось, что на станциях московского метро появится более 400 вендинговых автоматов.