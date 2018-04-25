На станциях московского метро появится более 400 вендинговых автоматов

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На 55 станциях Московского метрополитена появится более 400 вендинговых автоматов до конца года, передаёт m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Об этом заявил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, в настоящее время в метро работает более 190 автоматов на 22 станциях.

«В течение года их количество увеличится до 400. Кроме того, в подуличных переходах 45 станций открыты около 350 торговых павильонов. В 2018 году планируем увеличить число торговых киосков в два раза», — рассказал Ликсутов.

Он добавил, что список станций, на которых установят автоматы, находится на этапе проработки.

Ранее НСН сообщала, что станцию метро «Лухмановская» в Москве планируют открыть в 2018 году.

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