В Петербурге на воду спустят российский ракетный корабль проекта 22800 «Шквал»

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Малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Шквал» собираются 5 мая спустить на воду в Санкт-Петербурге.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России, которое есть в  распоряжении RT.

«Планируется, что 5 мая 2018 года на судостроительном заводе «Пелла» будет торжественно спущен на воду второй серийный малый ракетный корабль проекта 22800. Приказом главкома ВМФ России адмирала Владимира Королёва кораблю присвоено наименование «Шквал», — отметил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны по Военно-морскому флоту капитан первого ранга Игорь Дыгало.

Среди основных преимуществ кораблей данного проекта  — высокая манёвренность, повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная по технологиям пониженной отражающей способности.

25 апреля в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония спуска на воду нового корабля противоминной обороны «Иван Антонов».

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