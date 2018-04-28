В Петербурге перенесли репетицию парада Победы
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Изменения были сделаны для горожан, которые в это время возвращаются с работы, и для туристов, которые в эти часы гуляют по Невскому проспекту.
Таким образом, 30 апреля, 2 и 4 мая репетиции с участием военной техники пройдут поздним вечером.
Главная репетиция запланирована на 7 мая. Она состоится в 10:00.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в центре Краснодара ограничат движение из-за подготовки к параду в честь Дня Победы.