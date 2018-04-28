Роскомнадзор разблокировал три подсети зарубежных хостинг-провайдеров

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Роскомнадзор разблокировал три подсети ряда зарубежных хостинг-провайдеров, IP-адреса Telegram остаются под блокировкой, сообщает пресс-служба ведомства.
Роскомнадзор разблокировал три подсети зарубежных хостинг-провайдеров
  • © Pixabay

«В рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram Роскомнадзор снял с блокировки три подсети ряда зарубежных хостинг-провайдеров с целью избежать ограничения доступа к добропорядочным интернет-ресурсам», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются, в связи с чем разблокировка никак не повлияет на уровень деградации мессенджера.

В РКН пообещали продолжить мониторинг использования Telegram разблокированных подсетей.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что действия некоторых зарубежных хостинг-провайдеров, которые продолжают предоставлять Telegram свои услуги, приводят к сбоям в работе сторонних сайтов.

Решение о блокировке было вынесено судом 13 апреля.

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