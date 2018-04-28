Суд в Москве зарегистрировал первый иск к Роскомнадзору из-за блокировки Telegram

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО «Инвестори» к Роскомнадзору и Министерству финансов на 5 млн рублей, поданный из-за последствий блокировки мессенджера Telegram.

Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

Ранее владелец компании Александр Вихарев сообщил, что именно в такую сумму он оценивает ущерб своей фирмы, сайт которой попал под веерную блокировку Роскомнадзором.

По словам истца, заблокированными оказались ряд серверов компании, размещённых на иностранном домене, что нарушило пропускную способность организации. В результате большое количество инвесторов не смогли произвести операции в своих личных кабинетах.

Это первый иск к РКН из-за ситуации с блокировкой Telegram.