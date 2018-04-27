На Роскомнадзор подан первый иск из-за блокировки Telegram
- globallookpress.com
Как передаёт РИА Новости, компания Вихарева привлекает инвестиции в коммерческую недвижимость. Из-за веерных блокировок сторонних ресурсов бизнесмену поступили жалобы от клиентов в связи с невозможностью регистрации на платформе компании.
«Компания понесла потери в виде денежных средств в размере 5 млн рублей… Просим взыскать (эту сумму)… с Министерства финансов и Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологии и массовых коммуникаций в пользу ООО «Инвестори», — говорится в иске.
Истец утверждает, что оказался заблокирован ряд серверов компании, размещённых на иностранном домене. По его словам, эти ограничения нарушили пропускную способность самой организации, и большое количество инвесторов не смогли произвести операции в своих личных кабинетах.
Это первый иск к ведомству из-за ситуации с блокировкой Telegram, напоминает агентство.
Ранее юристы Telegram заявили о намерении обратиться в Генпрокуратуру в связи с действиями РКН по блокировке мессенджера.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа по блокировке не должна создавать помехи в работе других сервисов.