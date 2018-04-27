В результате стрельбы в Екатеринбурге погибли два человека

В результате стрельбы в одном из офисных центров Екатеринбурга погибли два человека. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК России («Убийство»).

«Уголовное дело возбуждено по факту убийства мужчины из огнестрельного оружия в офисном помещении в Екатеринбурге. Второй пострадавший был доставлен в больницу, но также скончался», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте инцидента работают следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в ресторане Махачкалы (Республика Дагестан) один человек погиб, а два получили ранения.

Также портал «Юга.ру» передавал, что в Краснодаре полиция задержала стрелявшего у ресторана «Робинзон Крузо».