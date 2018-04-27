В результате стрельбы в Екатеринбурге погибли два человека
Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК России («Убийство»).
«Уголовное дело возбуждено по факту убийства мужчины из огнестрельного оружия в офисном помещении в Екатеринбурге. Второй пострадавший был доставлен в больницу, но также скончался», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте инцидента работают следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в ресторане Махачкалы (Республика Дагестан) один человек погиб, а два получили ранения.
Также портал «Юга.ру» передавал, что в Краснодаре полиция задержала стрелявшего у ресторана «Робинзон Крузо».