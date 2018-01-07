СМИ: Полиция задержала стрелявшего у ресторана в Краснодаре

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В Краснодаре полиция задержала стрелявшего у ресторана «Робинзон Крузо». Об этом сообщает «Юга.ру».

По данным интернет-портала, инцидент произошёл в ночь на воскресенье, 7 января. Неизвестный у ресторана начал стрелять в небо из охолощённого оружия, после чего бросил его и скрылся.

Полиции удалось задержать подозреваемого. Как отмечается, у злоумышленника обнаружили ещё 57 патронов.

По данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, никто не пострадал.

Ранее URA.RU передавало, что во дворе одного из домов в Нижневартовске мужчина открыл беспорядочную стрельбу из травматического пистолета.

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