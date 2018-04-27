Путин пожертвовал более 100 тысяч рублей на посадку сосен в Иркутском лесничестве

Президент России Владимир Путин пожертвовал 104 тыс. рублей на посадку сосен в Иркутском лесничестве, сообщает ТАСС

На заседании попечительского совета Русского географического общества глава ВТБ Андрей Костин, который в РГО занимается проектом восстановления лесов, сообщил что на одной из площадок в Иркутском лесничестве не хватает 1040 деревьев.

«Уважаемый Владимир Владимирович, если вы не возражаете, то мы посадим эти недостающие деревья от вашего имени. Но для этого нам нужна ваша команда, чтобы списать с вашего счёта в банке ВТБ 104 тысячи рублей, потому что каждое дерево стоит сто рублей», — сказал Костин.

Путин ответил, что не возражает.

Костин показал президенту сертификат, подтверждающий его взнос, и координаты места, где будут расти сосны.

Ранее Путин поручил подготовить новый Атлас мира с правильной трактовкой топонимов.