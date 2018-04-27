Опубликовано видео задержания планировавших теракты в Москве членов ИГ

Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания четырёх участников «спящей ячейки» террористической группировки «Исламское государство»*, которые планировали теракты в Московском регионе.

По данным ведомства, группа прибыла из Нового Уренгоя.

В ходе спецоперации выявлена пособническая база террористов. Установлено, что координация их деятельности осуществлялась с территории Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.