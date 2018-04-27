Опубликовано видео задержания планировавших теракты в Москве членов ИГ
Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания четырёх участников «спящей ячейки» террористической группировки «Исламское государство»*, которые планировали теракты в Московском регионе.
По данным ведомства, группа прибыла из Нового Уренгоя.
В ходе спецоперации выявлена пособническая база террористов. Установлено, что координация их деятельности осуществлялась с территории Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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