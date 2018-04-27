Совфед предложил признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества

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Совет Федерации предлагает обратиться к парламентам и в международные организации с просьбой признать победу над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества.
Совфед предложил признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Совета Федерации России Валентину Матвиенко.

«Совет Федерации предложил уже ряду парламентов обратиться совместно к Организации объединённых наций, ЮНЕСКО, другим авторитетным международным организациям с инициативой о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества», — сказала Матвиенко.

Кроме того, она предлагает признать памятники борцам с нацизмом всемирным мемориалом.

В январе глава МИД России Сергей Лавров заявил об обеспокоенности Москвы в связи с «ползучей реабилитацией нацизма» в странах, где проводится линия на пересмотр итогов Второй мировой войны.

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