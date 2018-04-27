Совфед предложил признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Совета Федерации России Валентину Матвиенко.
«Совет Федерации предложил уже ряду парламентов обратиться совместно к Организации объединённых наций, ЮНЕСКО, другим авторитетным международным организациям с инициативой о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества», — сказала Матвиенко.
Кроме того, она предлагает признать памятники борцам с нацизмом всемирным мемориалом.
В январе глава МИД России Сергей Лавров заявил об обеспокоенности Москвы в связи с «ползучей реабилитацией нацизма» в странах, где проводится линия на пересмотр итогов Второй мировой войны.