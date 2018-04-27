Совфед предложил признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества

Совет Федерации предлагает обратиться к парламентам и в международные организации с просьбой признать победу над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Совета Федерации России Валентину Матвиенко.

«Совет Федерации предложил уже ряду парламентов обратиться совместно к Организации объединённых наций, ЮНЕСКО, другим авторитетным международным организациям с инициативой о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества», — сказала Матвиенко.

Кроме того, она предлагает признать памятники борцам с нацизмом всемирным мемориалом.

В январе глава МИД России Сергей Лавров заявил об обеспокоенности Москвы в связи с «ползучей реабилитацией нацизма» в странах, где проводится линия на пересмотр итогов Второй мировой войны.