Генпрокуратура предложит декриминализировать бытовое использование «шпионских» устройств

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Генпрокуратура России готовит предложения по декриминализации бытового использования «шпионских» устройств, сообщил RT официальный представитель ведомства Александр Куренной.
Генпрокуратура предложит декриминализировать бытовое использование «шпионских» устройств
  • © pixabay.com

По его словам, ГП завершила масштабную проверку уголовных дел по статье о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

«Результаты исследования показали, что в 2016—2017 годах было зарегистрировано незначительное число таких преступлений — 765 уголовных дел», — сказал Куренной.

По итогам проверки в ведомстве заключили, что «законодательное регулирование в этой сфере имеет издержки».

«Генпрокуратурой в настоящий момент проводится работа по подготовке соответствующих коррективов», — отметил представитель.

В частности, речь идёт об изменениях в законодательстве, которые лишат правоохранителей возможности привлекать к ответственности обычных граждан, купивших, к примеру, «шпионскую» ручку с видеокамерой.  

Подробнее — в материале RT.

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