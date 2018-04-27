Генпрокуратура предложит декриминализировать бытовое использование «шпионских» устройств

Генпрокуратура России готовит предложения по декриминализации бытового использования «шпионских» устройств, сообщил RT официальный представитель ведомства Александр Куренной.

По его словам, ГП завершила масштабную проверку уголовных дел по статье о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

«Результаты исследования показали, что в 2016—2017 годах было зарегистрировано незначительное число таких преступлений — 765 уголовных дел», — сказал Куренной.

По итогам проверки в ведомстве заключили, что «законодательное регулирование в этой сфере имеет издержки».

«Генпрокуратурой в настоящий момент проводится работа по подготовке соответствующих коррективов», — отметил представитель.

В частности, речь идёт об изменениях в законодательстве, которые лишат правоохранителей возможности привлекать к ответственности обычных граждан, купивших, к примеру, «шпионскую» ручку с видеокамерой.

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