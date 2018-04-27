«Подготовка коррективов»: Генпрокуратура предложит изменить уголовную статью о «шпионских» гаджетах

Генпрокуратура России готовит предложения по декриминализации бытового использования «шпионских» устройств. Об этом RT сообщили представители ведомства. После проведения масштабной проверки эксперты пришли к выводу, что законодательство в этой сфере имеет ряд издержек. Так, правоохранители часто заводят дела в отношении граждан, которые приобретали гаджет для личных нужд, никак не связанных со шпионажем. Юристы поясняют, что в случае изменения закона все ранее осуждённые по этой статье могут рассчитывать на реабилитацию.

Генпрокуратура России завершила масштабную проверку уголовных дел по статье 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»), которые были возбуждены за покупку или продажу так называемых «шпионских» устройств.

«Генпрокуратурой проанализирована практика применения этой нормы, — рассказал RT официальный представитель ведомства Александр Куренной. — Результаты исследования показали, что в 2016—2017 годах было зарегистрировано незначительное число таких преступлений — 765 уголовных дел».

По его словам, по итогам проверки в ведомстве заключили, что «законодательное регулирование в этой сфере имеет издержки» — закон позволяет привлекать к уголовной ответственности лиц, приобретающих такие гаджеты для бытовых нужд.

«Генпрокуратурой в настоящий момент проводится работа по подготовке соответствующих коррективов», — отметил Куренной.

Речь идёт об изменениях в законодательстве, которые лишат правоохранителей возможности возбуждать дела по этой статье, привлекая к ответственности обычных граждан, купивших, например, «шпионскую» ручку с видеокамерой или трекер со встроенным микрофоном ради забавы или личных нужд, никак не связанных со шпионажем.

Генпрокуратура не имеет права законодательной инициативы, поэтому поправки могут быть подготовлены депутатами Госдумы или правительством, после того как ведомство выступит с соответствующим предложением.

Случай в Кургане

Ранее RT сообщал, что в надзорном ведомстве заинтересовались ситуацией с расследованием уголовных дел по статье 138.1 УК РФ после резонансного случая в Зауралье, где местные следователи возбудили уголовное дело в отношении многодетного фермера из села Лопатки Лебяжьевского района Курганской области Евгения Васильева. Мужчина заказал через интернет в Китае GPS-трекер. С его помощью он собирался отслеживать передвижения своей коровы. Впоследствии оказалось, что в конструкции устройства есть скрытый микрофон, который можно включить дистанционно. Следственный комитет обвинил фермера в незаконном обороте шпионских устройств.

Благодаря вопросу корреспондента RT, который был задан президенту России Владимиру Путину на пресс-конференции, прошедшей 14 декабря, история фермера Васильева получила широкую огласку. Обоснованность возбуждения уголовного дела против Васильева начала проверять областная прокуратура.

В итоге, в марте 2018 года правоохранительные органы закрыли уголовное дело в отношении фермера, поскольку в ходе проведения следственных действий не были собраны доказательства, свидетельствующие о наличии у обвиняемого умысла, направленного на негласное получение информации. Прокуратура Курганской области принесла фермеру официальные извинения.

Оградить обычного человека

Напомним, что после того, как история с фермером дошла до президента, в Госдуме заявили о необходимости менять законодательство.

Депутат нижней палаты Наталья Поклонская подготовила законопроект, который декриминализирует бытовое использование спецсредств для негласного получения информации. Инициатива уже была одобрена экспертной комиссией, однако пока так и не была внесена в Госдуму.

«Основная мысль законопроекта направлена на то, чтобы оградить обычного человека, который использует специальные технические средства для бытовых, личных нужд: в целях безопасности своих детей, в целях безопасности и сохранности своего имущества», — отметила депутат.

Фермер Евгений Васильев из Курганской области

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Поклонская уточнила, что случаи привлечения к уголовной ответственности людей за использование таких спецсредств в быту происходят часто, в связи с чем и «требуется корректировка статьи 138.1 УК («Незаконный оборот специальных технических средств»)».

По её словам, в закон надо добавить уточняющую формулировку, которая регламентировала бы наступление уголовной ответственности только за «умышленное» приобретение данных средств со «специальной целью».

Юристы поясняют, что в случае изменения законодательства все ранее осуждённые по этой статье смогут рассчитывать на реабилитацию.

«Правда, для того чтобы новый закон имел обратную силу, законодатель должен это прописать, — комментирует RT ситуацию адвокат Игорь Трунов. — Тогда дела по этой статье автоматом будут пересмотрены, а осуждённые — реабилитированы. Такие примеры, когда декриминализация статьи предусматривала реабилитацию осуждённых, есть, но происходит это достаточно редко. Законодатели крайне неохотно расписываются в своих ошибках — в таких существенных недоработках».