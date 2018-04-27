В Госдуму внесён проект о порядке отмены прекращения уголовного преследования
Об этом сообщается на сайте правительства.
«Внести в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части уточнения порядка отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования», — говорится в распоряжении.
Отмечается, что по истечении одного года отмена будет возможна на основании судебного решения.