В Госдуму внесён проект о порядке отмены прекращения уголовного преследования

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В Госдуму внесён проект закона о возможности отмены прокурором или руководителем следственного органа в течение года прекращения уголовного дела или преследования.

Об этом сообщается на сайте правительства.

«Внести в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части уточнения порядка отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования», — говорится в распоряжении.

Отмечается, что по истечении одного года отмена будет возможна на основании судебного решения.

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