В Иркутской области за сутки потушили девять лесных пожаров

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Девять лесных пожаров общей площадью 129,8 га удалось ликвидировать за минувшие сутки в Иркутской области, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«За минувшие сутки, 26 апреля, в Иркутской области на землях лесного фонда ликвидировано девять пожаров. Их общая площадь составила 129,8 га, покрытых лесом, и семь нелесных гектаров. Два очага потушено в Иркутском районе, по одному — в Аларском, Боханском, Усольском, Братском, Нижнеудинском, Куйтунском и Слюдянском районах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в тушении было задействовано 112 сотрудников лесной охраны и 25 мобилизованных граждан.

Ранее стало известно, что площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки сократилась более чем в шесть раз.

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