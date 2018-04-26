Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки сократилась более чем в шесть раз
«За прошедшие сутки проводились работы по тушению 10 очагов возгораний в Иволгинском, Кабанском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Окинском районах Бурятии», — приводит РИА Новости сообщение.
В ведомстве добавили, что на тушении за сутки работало более 210 человек и 46 единиц техники.
Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки выросла с 67 до 160 гектаров.
Также портал «ВашГород.ру» передавал, что в Кемеровской области вводят особый противопожарный режим с 15 апреля.