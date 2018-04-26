Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки сократилась более чем в шесть раз

За сутки площадь пожаров в лесах Бурятии сократилась со 160 до 25 гектаров. Об этом заявили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

«За прошедшие сутки проводились работы по тушению 10 очагов возгораний в Иволгинском, Кабанском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Окинском районах Бурятии», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве добавили, что на тушении за сутки работало более 210 человек и 46 единиц техники.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки выросла с 67 до 160 гектаров.

Также портал «ВашГород.ру» передавал, что в Кемеровской области вводят особый противопожарный режим с 15 апреля.