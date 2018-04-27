СМИ: Россияне получат единый идентификатор в 2019 году

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Российские граждане получат единый идентификатор в 2019 году, который позволит объединить данные и упростить взаимодействие с государственными организациями и банками, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники.

Отмечается, что сквозной идентификатор сможет заменить гражданам некоторые документы, а проект будет разработан в рамках «Основных направлений развития финансовых технологий на 2018–2020 годы».

Ранее Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает сокращение срока оформления и выдачи загранпаспортов гражданам России.

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