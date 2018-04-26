Акция «Георгиевская ленточка» начнётся в Перми 28 апреля

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Акция «Георгиевская ленточка» начнётся в Перми в субботу, 28 апреля, сообщает «ПолитЭксперт».

Волонтёры выйдут на улицы, чтобы раздать символ 9 Мая.

Также будет вручаться памятка о том, как правильно носить этот знак воинской доблести и славы. В ней также есть информация об истории ленты.

Ранее URA.RU сообщало, что число участников акции «Бессмертный полк» в Челябинской области выросло почти в 50 раз за пять лет.

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