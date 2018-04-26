Путин утвердил основы пограничной политики России
В документе правительству поручено обеспечить реализацию основ пограничной политики.
Ранее Путин обсудил основы пограничной политики с Совбезом России.
В январе Федеральная служба безопасности разработала проект соответствующего президентского указа.
Среди основных задач в нём названы выявление и нейтрализация угроз суверенитету, предотвращение возникновения вооружённых конфликтов и пограничных инцидентов.
В числе угроз обозначены территориальные притязания ряда иностранных государств к России и попытки проникновения на её территорию членов международных террористических и экстремистских организаций.
Данный документ заменит основы государственной пограничной политики, которые были утверждены 5 октября 1996 года.