Путин утвердил основы пограничной политики России

Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной пограничной политики. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе правительству поручено обеспечить реализацию основ пограничной политики.

Ранее Путин обсудил основы пограничной политики с Совбезом России.

В январе Федеральная служба безопасности разработала проект соответствующего президентского указа.

Среди основных задач в нём названы выявление и нейтрализация угроз суверенитету, предотвращение возникновения вооружённых конфликтов и пограничных инцидентов.

В числе угроз обозначены территориальные притязания ряда иностранных государств к России и попытки проникновения на её территорию членов международных террористических и экстремистских организаций.

Данный документ заменит основы государственной пограничной политики, которые были утверждены 5 октября 1996 года.