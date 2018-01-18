ФСБ разработала проект указа об основах государственной пограничной политики

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Федеральная служба безопасности России разработала проект президентского указа об основах государственной пограничной политики.

Как передаёт РИА Новости, среди основных задач — выявление и нейтрализация угроз суверенитету, предотвращение возникновения вооружённых конфликтов и пограничных инцидентов.

В числе угроз в документе обозначены территориальные притязания ряда иностранных государств к России и попытки проникновения на её территорию членов международных террористических и экстремистских организаций и участников незаконных вооружённых формирований.

Также к ним отнесены сохраняющиеся предпосылки к дестабилизации общественно-политической обстановки на приграничной территории на почве неразрешённости социально-экономических проблем, религиозно-этнических противоречий и сепаратистских проявлений.

Данный документ заменит основы государственной пограничной политики, которые были утверждены 5 октября 1996 года.

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