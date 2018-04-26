СК возбудил дело по факту покушения на главу города на Урале

Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство главы города Талица Свердловской области Александра Толкачёва. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.

Отмечается, что дело возбуждено по ст. 30 и 105 УК России.

«Следствием совместно с полицией проводится комплекс мероприятий по раскрытию преступления по горячим следам, также выясняется мотив преступления», — цитирует Интерфакс представителя пресс-службы.

По его словам, проводятся допросы свидетелей, также назначены экспертизы.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что в находящемся рядом с Талицей посёлке Троицкий вечером 25 апреля неизвестный несколько раз выстрелил по автомобилю Toyota, в котором находился местный житель 1966 года рождения.

«В результате инцидента мужчина не пострадал. После этого нападавший скрылся», — рассказали в МВД.

Правоохранительные органы разыскивают нападавшего.

Ранее СК возбудил уголовные дела по факту покушения на полицейских в Дагестане.