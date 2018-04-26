СК возбудил дело по факту покушения на главу города на Урале

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Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство главы города Талица Свердловской области Александра Толкачёва. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.

Отмечается, что дело возбуждено по ст. 30 и 105 УК России.

«Следствием совместно с полицией проводится комплекс мероприятий по раскрытию преступления по горячим следам, также выясняется мотив преступления», — цитирует Интерфакс представителя пресс-службы. 

По его словам, проводятся допросы свидетелей, также назначены экспертизы. 

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что в находящемся рядом с Талицей посёлке Троицкий вечером 25 апреля неизвестный несколько раз выстрелил по автомобилю Toyota, в котором находился местный житель 1966 года рождения. 

«В результате инцидента мужчина не пострадал. После этого нападавший скрылся», — рассказали в МВД. 

Правоохранительные органы разыскивают нападавшего.

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