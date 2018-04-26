При пожаре в Костромской области погибли трое детей и взрослый

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В Костромской области в частном жилом доме в результате пожара погибли четыре человека, в том числе трое детей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
При пожаре в Костромской области погибли трое детей и взрослый
  • Губернатор Костромской области С.К. Ситников на месте пожара в Нее
  • © ГУ МЧС по Костромской области

«При разборе завалов после пожара в частном жилом доме обнаружены тела четырёх погибших, в том числе троих детей», — заявил источник. 

Отмечается, что обстоятельства пожара выясняются. 

Представитель регионального главка МЧС уточнил, что пожар произошёл в городе Нея.

В марте Nation News передавало, что при пожаре в частном доме в Кировской области погибли двое детей.

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