При пожаре в Костромской области погибли трое детей и взрослый
- Губернатор Костромской области С.К. Ситников на месте пожара в Нее
- © ГУ МЧС по Костромской области
«При разборе завалов после пожара в частном жилом доме обнаружены тела четырёх погибших, в том числе троих детей», — заявил источник.
Отмечается, что обстоятельства пожара выясняются.
Представитель регионального главка МЧС уточнил, что пожар произошёл в городе Нея.
В марте Nation News передавало, что при пожаре в частном доме в Кировской области погибли двое детей.