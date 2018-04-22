В Геленджике при пожаре погибли женщина и трое детей

В городе Геленджике Краснодарского края в результате пожара в частном доме погибли мать и трое детей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Погибли мать и трое детей», — заявила представитель мэрии.

Она добавила, что одному ребёнку было девять лет, двое родились в августе 2017 года.

По данным ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре в частном доме в садовом товариществе «Геолог» поступило 22 апреля в 04:27.

В тушении пожара были задействованы 19 человек личного состава и шесть единиц техники. В 05:02 пожар был ликвидирован. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее при пожаре в Уссурийске погибли пять человек.

В марте Nation News передавало, что при пожаре в частном доме в Кировской области погибли двое детей.