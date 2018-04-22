В Геленджике при пожаре погибли женщина и трое детей
«Погибли мать и трое детей», — заявила представитель мэрии.
Она добавила, что одному ребёнку было девять лет, двое родились в августе 2017 года.
По данным ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре в частном доме в садовом товариществе «Геолог» поступило 22 апреля в 04:27.
В тушении пожара были задействованы 19 человек личного состава и шесть единиц техники. В 05:02 пожар был ликвидирован. Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее при пожаре в Уссурийске погибли пять человек.
В марте Nation News передавало, что при пожаре в частном доме в Кировской области погибли двое детей.