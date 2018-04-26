Главный врач больницы в Уфе назвал причину задымления в роддоме
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«Проводим собственную проверку, дознаватели устанавливают причину. Предположительно, задымление произошло на первом этаже отделения патологии новорождённых из-за замыкания электропроводки», — цитирует Нагаева РИА Новости.
Ранее сообщалось, что более 230 человек эвакуировали из-за пожара в роддоме в Уфе.
Также телеканал «360» передавал, что родильное отделение районной больницы села Ленинское в Еврейской автономной области эвакуировали из-за возгорания.