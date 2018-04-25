СМИ рассказали, как воронежские победители лотереи распорядились выигранными 506 млн рублей

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Стало известно, как как жители посёлка Панино Воронежской области Наталья Власова и Екатерина Евдокимова распорядились 506 млн рублей, выигранными в лотерею. Об этом сообщает kp.ru.

По словам местных жителей, семья купила участок и автомобили, а также поделилась деньгами с родственниками.

«Господи, только всё успокоилось. Про нас стали забывать. Мы начали нормальную жизнь», — сказала, со своей стороны, Евдокимова.

По её словам, она не хочет никому ничего объяснять, пусть все гадают, платят им деньги или нет.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что на жителя Сибири завели дело за неуплату налога с выигранных в лотерею 10 млн рублей.

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