Число ДТП из-за неудовлетворительного состояния дорог в России сократилось на 5%

Число дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорог в России сократилось на 5% в 2017 году по сравнению с 2016-м, сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад Научного центра безопасности дорожного движения МВД.

В прошлом году произошло 67,8 тыс. таких аварий.

Из доклада также следует, что чаще всего автомобилисты попадали в ДТП из-за отсутствия или плохой видимости разметки на проезжей части (55,8%), отсутствия дорожных знаков в необходимых местах (23,5%), проблем с зимней уборкой дорог (16,6%).

В общей сложности за 2017 год зарегистрировано 169 тыс. ДТП.

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