Число ДТП из-за неудовлетворительного состояния дорог в России сократилось на 5%
В прошлом году произошло 67,8 тыс. таких аварий.
Из доклада также следует, что чаще всего автомобилисты попадали в ДТП из-за отсутствия или плохой видимости разметки на проезжей части (55,8%), отсутствия дорожных знаков в необходимых местах (23,5%), проблем с зимней уборкой дорог (16,6%).
В общей сложности за 2017 год зарегистрировано 169 тыс. ДТП.
Ранее автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН прокомментировал возможные изменения в проведении экзаменов на водительские права.