Интервал движения поездов на МЦК сократят в дни матчей ЧМ-2018

Интервал движения поездов на Московском центральном кольце сократят в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает m24.

«Мы разрабатываем график движения «Ласточек» в дни проведения футбольных матчей на стадионе «Лужники» во время ЧМ-2018. Понимаем, что число пассажиров и нагрузка на ТПУ «Лужники» вырастет», — говорится в официальном сообществе МЦК в соцсети «ВКонтакте».

Чемпионат будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее телеканал «360» сообщал, что несколько станций московского метро изменят режим работы в День Победы.