Несколько станций московского метро изменят режим работы в День Победы

Несколько станций Московского метрополитена изменят режим работы в День Победы, сообщает телеканал «360».

Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов на заседании президиума в мэрии.

По его словам, речь идёт о станциях «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина». Они будут работать только на вход и пересадку пассажиров.

Ликсутов также сообщил, что первый вестибюль «Парка Победы» откроют на выход, второй — на вход.

В остальном на протяжении праздников метро и МЦК сохранят обычный режим работы, отметил чиновник.

Ранее Nation News сообщал, что Московский Кремль закроют для посещения в начале мая.