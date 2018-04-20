Московский Кремль закроют для посещения в начале мая

Московский Кремль будет закрыт для посещения в начале мая, сообщает Nation News со ссылкой на Федеральную службу охраны России.

Из-за подготовки и проведения торжественных мероприятий на территории Кремля и прилегающих к нему территорий 4, 5, 6, 7 и 9 мая его закроют для туристов.

4, 5 и 6 мая после 14:00 через Боровицкий проход разрешено посещение Оружейной палаты и выставки «Алмазный фонд».

На 7 мая назначена инаугурация президента России. 9 мая на Красной площади пройдёт парад в честь Дня Победы, его репетиция пройдёт 6 мая.

Ранее сообщалось, что в Москве ограничат движение с 20 апреля по 9 мая из-за репетиций парада Победы.