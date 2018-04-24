В Крыму планируют до 9 мая раздать 150 тысяч георгиевских ленточек

В Крыму стартовала акция «Георгиевская ленточка», в ходе которой планируется раздать 150 тыс. символов Победы. Об этом сообщает «Крыминформ». Акция продлится до 9 мая.

«По всем городам Крыма волонтёры будут раздавать георгиевские ленточки», — заявил начальник отдела организационно-массовой работы и молодёжных инициатив «Крымпатриотцентра» Юрий Терещенко. Он отметил, что к акции всегда присоединяются различные организации, общественные движения, администрации городов. Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало, что в Хабаровском крае стартовала акция по раздаче георгиевских ленточек ко Дню Победы.