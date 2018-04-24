В Минздраве назвали возвращение мест для курения в аэропорты нарушением Конституции

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В Министерстве здравоохранения России назвали намерение вернуть места для курения в аэропорты нарушением Конституции.
В Минздраве назвали возвращение мест для курения в аэропорты нарушением Конституции
  • РИА Новости

«Реализация нововведений может повлечь за собой нарушение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака в помещениях аэропортов, что противоречит положениям статьи 55 Конституции Российской Федерации», — приводит ТАСС комментарий ведомства.

В ноябре 2017 года заместитель гендиректора оператора АО «Международный аэропорт Шереметьево» предложил вернуть курилки и присвоить им статус не общественного места.

Как сообщала НСН, сопредседатель общероссийского движения «За права курильщиков» Александр Друзь поддержал законопроект о возвращении курилок в аэропорты. 

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