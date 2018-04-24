Марк Фейгин лишён статуса адвоката

Марка Фейгина, защитника депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко и участниц скандально известной группы Pussy Riot лишили статуса адвоката за нецензурную лексику в социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Сталину Гуревич.

Отмечается, что решение было принято Адвокатской палатой Москвы.

«Совет Адвокатской палаты лишил статуса адвоката Марка Фейгина», — уточнила Гуревич.

По её словам, в палате сочли высказывания Фейгина в адрес коллег и их клиентов неэтичными. Гуревич также рассказала, каким образом её коллега может вернуть статус.

«Он может либо через год сдать экзамены, либо по решению суда», — заключила она.

Фейгин принимал участие в качестве защитника в делах Pussy Riot, националиста Ильи Горячева, украинской лётчицы Надежды Савченко и других.