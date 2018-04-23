Суд отказал СБУ в аресте имущества Савченко

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Шевченковский районный суд Киева отказал следователю Службы безопасности Украины в аресте личного имущества депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, которое изъяли во время обысков 10 апреля.
Суд отказал СБУ в аресте имущества Савченко
  • globallookpress.com
  • © Olena Khudiakova

«Суд постановил: отказать в удовлетворении ходатайства старшего следователя ГСУ СБУ об аресте имущества в уголовном производстве», — приводит текст постановления агентство УНН.

Отмечается, что жалоба на решение суда может быть подана в течение пяти суток.

Следователь просил суд арестовать компьютерную технику и наградное оружие Савченко.

Полный текст постановления будет обнародован 27 апреля.

Ранее сообщалось, что на Украине следствие по делу Савченко продлили на полгода.

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