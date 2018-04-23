Суд отказал СБУ в аресте имущества Савченко
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«Суд постановил: отказать в удовлетворении ходатайства старшего следователя ГСУ СБУ об аресте имущества в уголовном производстве», — приводит текст постановления агентство УНН.
Отмечается, что жалоба на решение суда может быть подана в течение пяти суток.
Следователь просил суд арестовать компьютерную технику и наградное оружие Савченко.
Полный текст постановления будет обнародован 27 апреля.
Ранее сообщалось, что на Украине следствие по делу Савченко продлили на полгода.