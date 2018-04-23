Путин подписал закон о блокировке в интернете порочащих честь и достоинство сведений

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится блокировка в интернете сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или юридического лица.

Как сообщает РИА Новости, изменения в законодательство предусматривают особенности исполнения требования об удалении сведений, распространённых в интернете, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица.

Отмечается, что если лицо, распространившее сведения, по истечении срока добровольно не удалило их, то судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа в интернете к этим сведениям.

В июле 2017 года «Газета.Ru» писала, что президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке копий («зеркал») пиратских сайтов, доступ к которым ограничен по решению суда.