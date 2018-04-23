Сертификаты бренда Made in Russia получили 450 наименований

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Марина Тищенко
Директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вера Подгузова рассказала RT, что к настоящему моменту порядка 450 наименований товаров уже прошли сертификацию и получили маркировку Made in Russia.
Сертификаты бренда Made in Russia получили 450 наименований
  • РИА Новости

«Российский экспортный центр в 2017 году уже успешно внедрил систему маркировки Made in Russia. Программа поддержана правительством России и Минпромторгом России. Порядка 450 наименований товаров уже прошли сертификацию и получили маркировку», — сказала она.

По её словам, проект активно продвигается на зарубежных рынках, работа финансируется государством в рамках приоритетного проекта правительства «Международная кооперация и экспорт».

Проект Made in Russia был запущен группой компаний РЭЦ в 2017 году при поддержке государства. Основная его цель — продвижение российской продукции за рубежом под единым страновым брендом. Система добровольной сертификации подтверждает не только безопасность продукции и страну происхождения, но и опыт, и деловую репутацию поставщика.

Логотипом Made in Russia стала птица в цветах российского триколора.

Продукция, прошедшая сертификацию, экспортируется в 20 стран мира, такие как Израиль, Канада, Китай, США, Южная Корея, страны СНГ, Япония, Швейцария, Индия.

В программе принимают участие представители разных отраслей. Среди товарных позиций, с которыми работает РЭЦ, представлен широкий ассортимент товаров. 

Среди них есть кондитерские изделия и макароны, сухарики и мороженое, винные напитки, медицинское оборудование, слуховые аппараты, одежда и многое другое.

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