Роскомнадзор опроверг блокировку ресурсов Google из-за ограничения доступа к Telegram

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Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке ресурсов Google из-за ограничения доступа к мессенджеру Telegram.
Роскомнадзор опроверг блокировку ресурсов Google из-за ограничения доступа к Telegram
  • globallookpress.com
  • © Jaap Arriens

В ведомстве отметили, что IP-адреса почтового сервиса Gmail и видеохостинга YouTube не вносились в реестр запрещённой информации. Также там добавили, что не блокировали IP-адреса Google Play и Google Drive.

Кроме того, РКН опроверг причастность к блокировке системы проверки «Вы не робот?» (Captcha) от Google.

«Специалистами Роскомнадзора проверена информация о том, что в рамках мер по ограничению доступа на территории России к мессенджеру Telegram якобы оказались под блокировкой ресурсы Google, отвечающие за работу системы проверки «Вы не робот?» (Captcha). Установлено, что данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении на сайте службы.

Также в РКН добавили, что информация о включении Google.ru в реестр для выгрузки операторам связи с последующей блокировкой страницы «не соответствует действительности». 

«Проблемы с доступом к данной странице могут возникать у незначительного количества мелких операторов, до сих пор не имеющих полноценных систем фильтрации», — отметили в РКН.

В понедельник, 23 апреля, ряд пользователей в России пожаловались на ограничение доступа к сайтам Google, включая видеохостинг YouTube.

Ранее Роскомнадзор объяснил блокировку IP-адресов Google.

Блокировка Telegram в России началась 16 апреля.

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